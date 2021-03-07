Güçlü donanma zorunluluk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkomutan sıfatıyla Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla hitap etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin de Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis gemisinden dinledikleri Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:Kahraman ordumuzun bilgi, yetenek ve becerilerini görme, değerlendirme, varsa eksikliklerini giderme imkânına kavuşuyoruz. Uluslararası hukuka uygun olarak eğitim amaçlı icra ettiğimiz tatbikatın fiili safhasını Ege ve Akdeniz'de gerçekleştirdik. Burada Akdeniz Komutanlığımız göğsümüzü kabartan, dosta güven düşmana korku salan başarılı bir süreç yönetti.Ülkemiz için güçlü bir donanmaya sahip olmak, bir tercihten öte zorunluluktur. Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri açıdan da güçlü olmak zorundayız.Kendi vatandaşlarımız ve Kıbrıs başta olmak üzere bölgemizin her köşesindeki dostlarımızın haklarını korumak için buna mecburuz. En küçük zafiyette bize üzerinde yaşadığımız bu vatan topraklarını bile çok göreceklerini biliyoruz. Son dönemde Suriye, Irak, Ege ve Akdeniz bağlamında tecrübe ettiğimiz hadiseler bize bu gerçeği bir kez daha hatırlatmıştır. Ülkemiz açısından bir terör koridoru marifetiyle Suriye sınırı boyunca kuşatıldığımız unutulmamalıdır.Kuzey Kıbrıs'ta oldu bittilere müsaade etmeyeceğimizi gösterdik. Doğu Akdeniz'de bulunan hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarımızı ne pahasına olursa olsun savunacağımızı açıkça ortaya koyduk. Doğu Akdeniz'de haklarımızdan, mavi vatandan asla taviz yok.Hep söylediğimiz gibi, hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur. Biz sadece, "Hazır ol cenge, ister isen sulh-ü salah" diyen ecdadın rehberliğinde vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz.Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. Önümüzdeki dönemde savunma altyapımızı ve ordumuzun kabiliyetlerini güçlendirmeye inşallah devam edeceğiz. Unutmayalım denizlere hâkim olan, cihana hâkim olur. Bu inançla özellikle Deniz Kuvvetlerimiz'in caydırıcılığının artırılmasına büyük önem veriyoruz.Ocak ayında MİLGEM projesinin 5. gemisi olan İstanbul fırkateyninin denize iniş törenini gerçekleştirdik. Bu sene içinde test ve eğitim gemimiz Ufuk'u ve çok maksatlı amfibi hücum gemimiz Anadolu'yu Deniz Kuvvetlerimiz'e kazandıracağız. Önümüzdeki yıl ise yeni tip denizaltılarımızın ilki olan Piri Reis'i hizmete almayı planlıyoruz. MİLGEM istif sınıfında 6-7 ve 8'inci fırkateynlerin inşasıyla ilgili süreci de inşallah yakında başlatıyoruz. Türkiye'yi her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da dünyanın süper ligine taşımakta kararlıyız.Mavi Vatan Tatbikatımıza ilham veren şu dizelerle konuşmama son vermek istiyorum: Çelikten kaledir donanmamız/ Şimşek çaktırır denizlerde/ Karadeniz, Akdeniz, Ege/Mavi vatandır bizlere...Bitlis'te şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimiz arasında yer alan 8. Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş'ı hem askeri kabiliyeti ve başarıları, hem de devletinin ve milletinin yanındaki milli ve tavizsiz duruşu sebebiyle özellikle hatırlayacağız.Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'deki hakları gasp edilmeye çalışılmıştır. Buna benzer pek çok hukuksuzluğa, gizli-açık yaptırımlara maruz kaldık. Karşılaştığımız sayısız çifte standarda rağmen gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi operasyonlarla terör zincirini üç farklı yerde parçaladık. Operasyonlarımızla 8 bin 200 kilometrekareden fazla alanı DEAŞ'lı ve YPG'li teröristlerden arındırdık.Başkan Erdoğan, helikopter kazasında şehit düşen Uzm. Çvş. Hakan Gül'ün ailesi ile telefonda görüştü. Şehidin eşi Fadime Gül ile konuşan Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin, şehidimizin çocukları bize emanettir, bizler üzerimize düşeni inşallah yerine getiririz" dedi.