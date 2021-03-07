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’da korkutan artış

Giriş Tarihi: 7.3.2021 ABONE OL
İstanbul’da korkutan artış
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı haritadaki verilere göre; haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47'ye yükseldi. Haftalık verilere göre Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Bu şehri 314,15 ile Sinop, 282,14 ile Giresun, 280,27 ile Ordu ve 228,82 ile Tokat izledi. Her 100 bin kişide en az vaka sayısının olduğu iller ise sırasıyla 5,35 ile Hakkâri, 5,76 ile Şırnak, 8,87 ile Batman, 10,83 ile Uşak ve 10,88 ile Mardin oldu.
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İstanbul’da korkutan artış
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