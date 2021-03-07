İşte helikopteri yutan sis bulutu

Korgeneral Osman Erbaş ve 10 askerinin şehit düştüğü Bitlis'teki elim helikopter kazasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklanan ilk inceleme raporu sonuçlarına göre olayın ani hava değişiminin getirdiği olumsuz koşullar nedeniyle meydana geldiği belirtildi. SABAH, kaza için bölgeye giden ekiplerin havadayken çektikleri fotoğraflara ulaştı. Karelerde bölgenin adeta gözü kör eden bir sis bulutuyla kaplandığı görülüyor. İçerisinde arama kurtarma personeli ile doktor bulunan helikopter, enkaz bölgesine 10 km yaklaştığında yoğun sis bulutuyla karşılaştı. Yaralıları kurtarmak için sisli bölgeyi güçlükle geçmeyi başaran pilotlar, kaza yerine 2 km kala ilerleyemez hale geldi. Adeta yere inen sisi görüntüleyen pilotlar, enkaz alanına karadan ulaşmış olan jandarma ekipleriyle irtibat kurdu. Arama kurtarma helikopterinin de yerdeki jandarma personeli tarafından görülemediği, pilotlar ile aşağıdaki görevliler arasında "Sesinizi duyuyoruz ancak sizi göremiyoruz" diyaloğunun geçtiği öğrenildi. Pilotlar, enkaza yaklaşmak için birçok kez deneme yaptı. Yaralıların paletli ambulanslar ile enkaz alanından alındığını öğrenen arama kurtarma ekipleri birliklerine döndü. Bölgede kazanın yaşandığı günün ertesi günü çekilen fotoğraflarda ise havanın açık olduğu görülüyor. Uzmanlar 'Sis olmasaydı çok rahat bir uçuş yapılabilirdi. Başka nedenden kaza olsa bile kurtarma ekipleri bölgeye çok daha rahat bir şekilde ulaşabilirdi" dedi.