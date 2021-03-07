İşte helikopteri yutan sis bulutu





Bölgede kazanın yaşandığı günün ertesi günü çekilen fotoğraflarda ise havanın açık olduğu görülüyor. Uzmanlar 'Sis olmasaydı çok rahat bir uçuş yapılabilirdi. Başka nedenden kaza olsa bile kurtarma ekipleri bölgeye çok daha rahat bir şekilde ulaşabilirdi" dedi.





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