Mersin’de LED ekranlara ‘Love Erdoğan’ görseli yansıtıldı.

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak'ın talimatıyla Akdeniz ilçesinde bulunan LED ekranlara, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan 'Stop Erdoğan' ifadesine tepki olarak 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı.Başkan Gültak, LED ekranlarda yansıtılan 'Love Erdoğan' görsellerini 'Akdenizimizden sevgilerle' sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen 'Stop Erdoğan' ilanı tepkiler üzerine kaldırılmıştı.