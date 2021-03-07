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’de LED ekranlara ‘Love Erdoğan’ görseli yansıtıldı.

’nin kentinde FETÖ mensubu bir grup tarafından yaptırılan reklam panosunda yer alan ‘Stop Erdoğan’ ifadesine tepki olarak ’de LED ekranlara ‘Love Erdoğan’ görseli yansıtıldı.

BEKİR COŞKUN
Giriş Tarihi: 7.3.2021 19:38 ABONE OL
Mersin’de LED ekranlara ‘Love Erdoğan’ görseli yansıtıldı.
Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak'ın talimatıyla Akdeniz ilçesinde bulunan LED ekranlara, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan 'Stop Erdoğan' ifadesine tepki olarak 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı.
Başkan Gültak, LED ekranlarda yansıtılan 'Love Erdoğan' görsellerini 'Akdenizimizden sevgilerle' sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen 'Stop Erdoğan' ilanı tepkiler üzerine kaldırılmıştı.
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Mersin’de LED ekranlara ‘Love Erdoğan’ görseli yansıtıldı.
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