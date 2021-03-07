MSB duyurdu! 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan operasyonlar aralıksız devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Tel Fırat bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik, hem yurt içinde, hem de Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere üst üste ağır darbe vuruyor. Yapılan operasyonlarla PKK/YPG'li teröristlerden temizlenerek güvenli bölge oluşturulan Suriye'nin kuzeyindeki Tel Fırat bölgesinde kalabalık bir grup PKK/YPG'li terörist askeri üs alanlarına yönelik saldırı yapacağı belirlendi. Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla yapılan çalışmalar sonucu, teröristlerin Tel Fırat bölgesinde yeri tespit edildi. Bölgede görevli komandolar tarafından ateş destek vasıtalarının desteği ile PKK/YPG'li teröristlere nokta operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 7 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte ağır silah ve patlayıcı da ele geçirildi.