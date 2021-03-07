Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı

Bitlis'teki askeri helikopter kazasının şehitlerinden Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir ve Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz memleketleri Kahramanmaraş'ta son yolculuklarına uğurlandı. Demir için Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde tören düzenlendi. Şehit başçavuş Demir'in naaşı, emekli müftü dayısı Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından helallik alınması sonrası defnedildi. Cenazede 3 çocuk babası Demir'in 15 aylık oğlu Metehan, 5 yıl önce şehit olan Haşim Yenigül'ün eşi Leyla Yenigül'ün kucağında uyudu. Baba Yaşar Demir, oğlunu asker selamıyla uğurladı. Şehit Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz'ın naaşı da bir ilkokulun bahçesindeki törenin ardından Kuşkayası mahallesindeki şehitlikte toprağa verildi.