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SON DAKİKA - paylaşıldı! 7 Mart ile Türkiye verileri...

2020 yılı mart ayından bu yana ülkemizi etkisi altına alan pandemiyle ilgili “corona virüsü son dakika” haberleri peş peşe geliyor. Pandemi başından bu yana ve Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulmaya devam ederken verilerini öğrenmek isteyenler açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ile 7 Mart ve son dakika Türkiye’de detayları…

Giriş Tarihi: 7.3.2021 22:41 Son Güncelleme: 7.3.2021 22:41 ABONE OL
SON DAKİKA - 7 Mart koronavirüs tablosu paylaşıldı! 7 Mart bugünkü korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı verileri...

Dünya genelinde ortaya çıkması sonrasında 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk vakası tespit edilen salgınla ilgili "corona virüsü son dakika" başlığı altında güncel haberler geliyor. Salgın başından bu yana Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla duyurulmaya devam ederken, en son Türkiye corona virüs tablosu bilgilerine erişmek isteyenler 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

SON DAKİKA! 7 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan 7 Mart korona tablosu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından son dakika olarak paylaştığı vaka oranı en çok artan - azalan iller grafiği ile Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;


7 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 187
  • HASTA SAYISI: 735
  • VEFAT SAYISI: 65
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 785

İşte son 3 günün korona tabloları ile salgının seyri...


6 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 770
  • HASTA SAYISI: 702
  • VEFAT SAYISI: 64
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 291

5 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 302
  • HASTA SAYISI: 698
  • VEFAT SAYISI: 62
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 711

4 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 322
  • HASTA SAYISI: 685
  • VEFAT SAYISI: 68
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 873

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter Hesabı üzerinden paylaşılan grafiklere göre ülkemizde önceki haftaya göre 100 bin kişi bazında vaka sayısı en çok artan iller;

  • Sinop
  • Kilis
  • Samsun
  • Amasya
  • Edirne

olarak açıklanırken...

koronavirüs vaka sayısı en çok azalan iller ise;

  • Ordu
  • Bolu
  • Trabzon
  • Nevşehir
  • Karaman

olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığı filyasyon çalışmaları sonucunda 27 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı haritası paylaşıldı.

Buna göre 100 bin kişide haftalık vaka sayıları;

  • İstanbul'da - 111,57
  • Ankara'da - 54,83
  • İzmir'de - 66,47

olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kişisel Twitter hesabı aracılığıyla paylaşılan 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan illere göre risk durumu haritası ve renk kodlarına şöyle;

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller (MAVİ): Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller (SARI): Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller (TURUNCU): Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller (KIRMIZI): Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

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SON DAKİKA - 7 Mart koronavirüs tablosu paylaşıldı! 7 Mart bugünkü korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı verileri...
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