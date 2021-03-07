Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Samsun'daki vahşete tepki: En güçlü şekilde lanetliyoruz

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında; Samsun'da İbrahim Zarap'ın boşandığı eski eşine yaşattığı vahşete çok sert tepki gösterdi. Çelik açıklamalarında; Bu elim hadise, vicdanları yaralamış, çok haklı bir infiale yol açmıştır. Kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz. Bu eylemi gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir." ifadelerini kullandı.
Samsun'da bir annenin çocuğunun gözleri önünde darp edildiği dehşetengiz olay hepimizi derinden yaralamıştır. Bu elim hadise, vicdanları yaralamış, çok haklı bir infiale yol açmıştır. Kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz.#KadinaSiddeteHayir— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 7, 2021
Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;
Bu eylemi gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir. Bu süreci her aşamada takip edeceğiz. Denizli ve Aydın'da gerçekleşen kadın cinayetlerinden dolayı da çok üzgünüz. Kadına şiddeti en güçlü şekilde lanetliyoruz.
TÜM İNSANLIK İÇİN TEHDİT
Hiçbir insana şiddet kabul edilemez, ama kadına şiddet asla kabul edilemez. Kadına yönelik şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir. En hassas olduğumuz konulardan biri kadına yönelik şiddetin önlenmesidir.
Kadına yönelik şiddetle mücadele çok boyutludur. Kadına şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemelerin yanında çok güçlü kültürel ve ahlaki hassasiyetler inşa etmeliyiz. Kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz.
BUNUNLA MÜCADELE OLMADAN İNSANLIK ONURU OLMAZ
Bu mesele, bir insanlık yarasıdır. Hepimizin ve tüm insanlığın meselesidir. İnsan olmaya ve insanlığa yakışmayan bu şiddet kültürü reddedilmelidir. Bununla mücadele olmadan insanlık onuru olmaz.
Bu konuda toplumsal düzeyde yüksek bir bilinç, direnç ve duyarlılık oluşturmamız gerekiyor. Bugüne kadar önümüze gelen her türlü teklifi dikkatle ve hassasiyetle değerlendirdik. Aynı hassasiyet ve kararlılıkla kadına karşı şiddetle mücadeleyi temel meselemiz olarak göreceğiz.
"KADINLAR İNSANDIR, BİZ DE İNSANOĞLUYUZ".
Bu toprakların nefesi Neşet Ertaş'ın dediği gibi, "Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz".