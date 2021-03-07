Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hedefi tam isabetle vurdu...

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan Bayraktar TB-2 SİHA'dan milli imkanlarla geliştirilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hedefine, bugüne kadar yapılmış en uzak menzilden atış yapıldı. " açıklamasında bulundu.