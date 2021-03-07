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haberleri | paylaştı: Hedefi tam isabetle vurdu...

haberi... Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda, Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan (SİHA) MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldığını ve hedefin tam isabetle vurulduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "HELLFIRE güdümlü mermi atışı da isabetle gerçekleştirildi" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.3.2021 14:19 Son Güncelleme: 7.3.2021 14:20 ABONE OL

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan Bayraktar TB-2 SİHA'dan milli imkanlarla geliştirilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hedefine, bugüne kadar yapılmış en uzak menzilden atış yapıldı. " açıklamasında bulundu.

MSB, "Atış 04 Mart 2021 tarihinde Doğu Akdeniz'de başarı ile icra edilerek hedef tam isabetle vuruldu. MAM-L atışını müteakip SH-70 Helikopterinden milli imkanlarla geliştirilen ANKA İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) lazerle işaretlediği hedefe icra edilen HELLFIRE güdümlü mermi atışı da isabetle gerçekleştirildi" denildi." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hedefi tam isabetle vurdu...
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