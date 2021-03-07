Son dakika: HDP İstanbul il binasında ‘PKK sığınağı’





Hatta İl Başkanlığı'na gidip kardeşini almak istediğini ancak binadaki HDP'lilerin 'başkan' olarak hitap ettikleri kişinin kendisini binadan kovduğunu söyledi. E.B. şunları kaydetti: "Kardeşim ortadan kaybolmuştu. En yakın arkadaşı D. ile irtibat kurdum ve terör örgütü PKK'ya katıldığını öğrendim. Bana HDP İl Binası'nın altında olan sığınakta olabileceğini söyledi. Burada eğitim aldıktan son örgüte katılım oluyormuş.