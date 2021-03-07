Vasiyeti yerine getirildi

Elim kazada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci (33), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Nazir Demirci, 30 yıl önce kış ayında komşu köyden yaşadıkları Uzunpınar köyüne yürüyerek gelirken yolunu kaybetmesi sonucu donarak öldü. Nazir Demirci'nin köyde toprağa verilmesinden bir süre sonra eşi, çocuklarıyla birlikte İzmir'e taşındı. Uzm. Çvş Demirci, annesine "Şehit olursam beni babamın yanına gömün" demişti. Şehit Demirci'nin o vasiyeti dün Pınarbaşı ilçesi Uzunpınar köyü mezarlığında yerine getirildi. İzmir'de yaşayan şehidin annesi Aynur Aybirdi, kız kardeşi Nagehan Aybirdi ile diğer yakınları, cenaze töreninde Türk bayrağına sarılı tabutun başından gözyaşı döktü. Törene Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlar katıldı.