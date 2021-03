8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadına şiddet ele alındı

İstanbul Valiliği'nin koordinasyonu ve İstanbul Üniversitesi'nin katkılarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "İstanbul'daki Çalışma Hayatında Kadının Rolü" programı düzenlendi. Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; '' İstanbul'da kadınların ekonomiden siyasete, eğitimden sanata tüm alanlarda daha fazla varlık gösterdi. Fakat 2020 yılında şiddete maruz kalarak 44 kadın hayatını kaybetti" dedi.



İstanbul'da yaşayan kadınların çalışma hayatındaki yeri ve önemi, İstanbul Valiliği'nin koordinasyonu ve İstanbul Üniversitesi'nin katkılarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen "İstanbul'daki Çalışma Hayatında Kadının Rolü" başlıklı programda ele alındı.



İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu'nda gerçekleşen programa; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Eşi Hatice Nur Yerlikaya Hanımefendi, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Akademisyenler, İl Müdürleri ve sınırlı sayıda katılımcı yer aldı.



Programda; sanatçı Burcu Güneş, dünya çapında birçok ilke imza atan milli sporcu Şahika Ercümen, pilot Haticenur Gündoğdu, uçak teknisyeni Hayrunnisa Taşci ve pazar esnaflığı yapan Neşe Coşkun konuşmacı olarak yer aldı.



Programda konuşan Vali Yerlikaya sözlerine şöyle başladı:



Sözlerime çok farklı cümlelerle başlamak istiyordum. Ancak, önceki gün Samsun'da, masum bir yavrunun gözleri önünde yaşanan elim hadise, hepimizi derinden üzdü, yüreklerimizi bir kez daha sızlattı. Öncelikle; bir insana, bir kadına, bir anneye yönelen, insanlık dışı bu saldırıyı kınıyorum. Adaletin tecelli edeceğine; saldırgana, hakettiği cezayı vereceğine inanıyorum.''



Vali Yerlikaya; Yaratılmışların en kıymetlisi olan İnsana şiddeti, Asla kabul etmeyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Yaşam hakkı, Her insanın en temel hakkıdır. Kadına şiddeti de bu anlamda görüyor ve İnsanlığa ihanet olarak kabul ediyoruz Tarihimiz, Kadın kahramanlarımızla dolu…Milli mücadelemizi hatırlayın. Bizim analarımız; nizim kadınlarımız, gün oldu sırtında cepheye mermi taşıdı, süngü takıp düşmanla savaştı. Gün oldu, Mehmetçiğimizin yaralarını sardı. Ne diyordu Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk: ''Dünyada hiçbir milletin kadını, 'ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım; Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla emek verdim' diyemez. Yürekten katıldığımız bu veciz ifade; Bizim kadınlarımızın yiğitliğini, cesaretini, emek ve gayretini, şefkat ve merhamet abidesi olduklarını en güzel şekilde tarif ediyor. Şu an salonumuzda, toplumda erkek mesleği olarak görülen, ya da güce dayalı bir meslek olarak kabul edilen, zorlu pek çok mesleği alınlarının akıyla başarıyla icra eden saygıdeğer hanımefendiler var. Sizleri kutluyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum.



8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak kutluyoruz;



Bildiğiniz üzere 8 mart, acı bir hadiseden sonra kutlanmaya başlandı. Bu gün, kadının iş hayatında uzun yıllara dayanan mücadelesini sembolize eden bir gün. Cumhuriyetimizle birlikte kadınlarımızın; eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, spor, ekonomik ve sosyal hayattaki yeri çok gelişti. Gelişmeye de devam ediyor.



Aile ve toplum yapısının temel direği olan kadınların ekonomiden siyasete, eğitimden sanata tüm alanlarda daha fazla varlık göstermesini her fırsatta dile getiren Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde; 2002'ye kadar 6 milyon 122 bin olan kadın istihdamı, 2019'da yüzde 50 arttı ve 9 milyona ulaştı.

İstanbul'umuzda; 2014 yılında istihdam edilen kadın sayısı 1.454.000 iken bu rakam, 1.789.000'e yükseldi. 2020 itibariyle; Üniversitelerimizdeki kadın akademisyen sayış ,2002'ye göre 3 kat artarak erkekleri geçti. İstanbul'daki kadın öğretmen oranı da %65'e yükseldi. Aynı zamanda bankacılık sektöründe çalışanların % 51'i, hâkimlerimizin % 46'sı kadınlardan oluşuyor. Temsilde de benzer bir durum var.2002 yılında meclisimizde sadece 24 kadın milletvekilimiz vardı. 24 haziran 2018 genel seçimleri sonrasında Meclis'e giren kadın milletvekili sayımız 104'e yükseldi. Bu konuda örnekleri artırmak mümkün.



2004 yılında Anayasa'nın 10. Maddesine, ''Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür'' hükmü eklendi. 2009'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ''kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu'' kuruldu. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarını güçlendirmek amacıyla, 2018-2023 yıllarını kapsayan, ''Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'' hayata geçirildi.

Yine, 2020-2021 yıllarında uygulanmak üzere ''kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı'' yürürlüğe kondu İstanbul'umuzda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Devletimizin bütün kurumları ile sivil toplum kuruluşlarımız, Çok önemli faaliyetler yapıyor, gayret gösteriyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele İl eylem planımız üç yıldır uygulanıyor. Bütün acil çağrı merkezlerimiz ile Alo 183 sosyal destek hattı 7/24 halkımızın ve kadınlarımızın hizmetinde. İçişleri bakanlığımızca geliştirilen Bir diğer önemli hizmetimiz de, KADES akıllı telefon uygulaması. Herhangi bir tehlike anında, Kadın acil destek ihbar sistemi üzerinden, Cihaz konum bilgisiyle ihbarda bulunulduğunda, Anında devreye giriyor. Jandarma ve polis teşkilatlarımızda kurulan, "aile içi şiddet, kadın ve çocuk suçlarıyla mücadele" bürolarında, çoğunlukla yine, kadın amir ve kadın personelimiz görev yapıyor. Şiddet önleme ve izleme merkezleri ve kadın konukevleri ile mağdur kadınların yanındayız.



2019'da 33.101 olan aile içi şiddet olayı, 2020 yılında % 12 azalarak 29.111 oldu. Şiddet mağduru kadınlar için, 58.817 önleyici ve koruyucu tedbir kararı aldık. Çok üzülerek söylemem gerekir ki; 2020 yılında şiddete maruz kalarak 44 kadın hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bütün kadınlara Allah'tan rahmet diliyorum.



Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Bir insanlık suçu olarak gördüğüm, kadına yönelik, her türlü fiziki ve ruhsal şiddet ile ayrımcılığa da karşıyım. Devlet ve millet olarak hep birlikte: kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. En büyük hedefimiz: Kadına yönelik şiddetin son bulmasıdır.



Sözlerimi Halk ozanımız Neşet Ertaş'ın, o unutulmaz sözüyle noktalamak istiyorum. Ne diyordu büyük ozan? ''kadın insandır, erkek insanoğlu.'' Bu vesileyle öncelikle sizlerin ve yeryüzündeki bütün kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor; sevgi ve saygılar sunuyorum" dedi.