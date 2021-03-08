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AK Parti Sözcüsü ’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

AK Parti Sözcüsü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak “Şiddetin hedefi olan, emekleri yok sayılan tüm kadınlar için güvenli ve adil bir hayat mücadelesine devam edeceğiz. İnsan haysiyetine yaraşır bir hayat kadınların gücüyle kurulur. Şehit annelerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Onların asil ve vakur halleri hayatın gerçek değerlerini hatırlatmaya devam ediyor. Evlatları için yeryüzünün en anlamlı vicdan nöbetlerinden birini tutan anneleri hep aklımızda. Yüreğimiz onlarla...” dedi.

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Giriş Tarihi: 8.3.2021 09:50 ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün sosyal medyadan kutladı. Çelik, kutlama mesajında "'Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz...' 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun... Şiddetin hedefi olan, emekleri yok sayılan tüm kadınlar için güvenli ve adil bir hayat mücadelesine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"DİYARBAKIR ANNELERİ HEP AKLIMIZDA"

Kutlama mesajında şehit ailelerine de yer veren Çelik, "İnsan haysiyetine yaraşır bir hayat kadınların gücüyle kurulur. Şehit annelerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Onların asil ve vakur halleri hayatın gerçek değerlerini hatırlatmaya devam ediyor. Evlatları için yeryüzünün en anlamlı vicdan nöbetlerinden birini tutan Diyarbakır anneleri hep aklımızda. Yüreğimiz onlarla..." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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