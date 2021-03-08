AK Parti yönetiminde ilk değişim! Kadın Kollarına Başkanlığına Ayşe Keşir getiriliyor

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "6. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir Hanım adayımız olarak belirlenmiştir. Görevi devredecek olan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, Ankara Milletvekilimiz Lütfiye Selva Çam Hanım'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Kadın Kolları Başkanı'nın değişmesiyle AK Parti'de kongre ile başlayan değişim süreci genel merkeze de yansımış olacak.



ÇAM: HER ZAMAN PARTİMİN NEFERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM

Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen ve bugün görevi Ayşe Keşir'e devredecek olan Çam, "5 Aralık 2015 tarihinde kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği gün almış olduğum görevi 6 yıl sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi çok anlamlı bir günde Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle adayımız olan Sayın Ayşe Keşir'e yarın (bugün) kendi yönetimiyle birlikte devredeceğim. Çok görkemli salonda maske, mesafe temizlik kurallarına uymak suretiyle kongremizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Kadın Kollarının geçen yıl Mart ayında başlayan kongre sürecinin bugün tamamlanacağını belirten Çam, "922 ilçemizde, 81 ilimizde yenilenme tazelenme tecrübe ile genç arkadaşlarımızın birleşmesi suretiyle güzel kadrolar oluşturduk.

Ham MKYK hem MYK üyelerimizin çok büyük emekleri var. Canla başla, eşlerinden evlerinden fedakarlık etmek suretiyle il ve ilçelerimizde bu süreci tamamladık. İlçelerde yüzde 70'ün üzerinde 81 ilde ise yüzde 60'a yakın bir değişim oldu. AK Parti'nin en önemli özelliği değişime açık olması ve görev değişimini, bayrak yarışını çok rahat şekilde kendilerinden sonra gelen ekiplere devrediyor olması" diye konuştu. Çam, "Liderimiz Cumhurbaşkanımızı arkasında güçlü kadın kollarının sesini daha fazla duyacaksınız. Genel Merkez'de 8 yıl Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı, 6 yıl Kadın Kolları Başkanlığı yapmış biri olarak her zaman partimin neferi olmaya devam edeceğim. Ankara milletvekili olarak hizmetlerime devam edeceğim" dedi.