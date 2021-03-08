AK Partili Çalık: HDP, PKK’nın siyasi uzantısı, CHP ise HDP’nin siyasi korumasıdır

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanlığı binasında partisinin İl Kadın ve Gençlik Kolları teşkilatlarıyla bir araya geldi. Çalık, AK Parti'nin mayasını milletin attığını, hamurunu bizzat milletin yoğurduğunu belirterek, "Türkiye'de kuruluşundan itibaren girdiği her seçimde istisnasız birinci çıkan tek parti, AK Parti'dir. Türkiye'nin son 19 yılının mimarı olmasının yanı sıra 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla ülkenin istikbaline talip olan AK Parti'dir. Aynı zamanda, Türkiye'nin en büyük ve en aktif kadın kollarına, gençlik kollarına sahip parti AK Parti'dir" dedi.

MALATYA'MIZA 18 YILDA 23,5 MİLYAR TL YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK

Çalık, "AK Parti olarak 'artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sloganıyla çıktığımız siyaset yolculuğumuzu, ilk günkü samimiyetle ve yılların tecrübesiyle sürdürüyoruz. Şeyh Edebali'nin tavsiyesini kendimize rehber edinerek, daima 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla çalışıyoruz. Sadece Malatya'mıza eğitimden sağlığa, spordan altyapıya kadar pek çok alanda son 18 yılda toplamda 23,5 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirdik ve yatırımlarımız artarak devam edecek" diye konuştu.

HDP PKK'NIN SİYASİ UZANTISIDIR

Milletvekili Çalık, Millet İttifakını bir arada tutan şeyin 'Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı' olduğunu vurgulayarak, ittifakın sürekli olarak bu durum üzerinde argüman geliştirdiğini, millete hizmet etmek gibi bir gayelerinin olmadığını söyledi. Çalık, "HDP, eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı, CHP ise HDP'nin siyasi korumasıdır. İYİ Parti ise kurucu değerlerini hiçe sayarak, ayaklar altına alarak bu ittifakla yol yürümeyi göze almış bir ortaktır. Milletimiz bu ittifaka en güzel cevabı sandıkta verecektir" dedi. Çalık, HDP'yi Ankara'nın Çankaya ilçesindeki parti binasında oturanların değil Kandil'in yönettiğini belirterek, "HDP özgür değil Kandil'in, PKK'nın emrindedir. Kendisine 6 milyon oy veren seçmenin değil Kandil'dekilerin sesidir" dedi.

TACİZ VE TECAVÜZLERE GIKLARINI ÇIKARMADILAR

Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Kendi partilerinde vuku bulan taciz ve tecavüz vakalarına karşı gıklarını çıkaramayanlar, annelerinin bağrından kaçırılarak dağa çıkarılan ve olmadık taciz ve eziyetlere maruz bırakılan kızlarımız, evlatlarımız için tek kelime etmeyenler lütfen ama lütfen kadından, özgürlükten, haktan hukuktan dem vurmasınlar" dedi.

KADINLARIMIZIN GÜNÜNÜ KUTLUYORUM

Çalık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kutlu olmasını dileyerek, "Kadına yönelik her türlü şiddeti, baskıyı ve ayrımcılığı lanetliyorum. Vatan için evladını şehit veren kıymetli annelerimiz başta olmak üzere Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerimizin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi. AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da, Malatya'da güzel bir kongre süreci geçirdiklerini kaydederek, "Kadın, gençlik, ana kademe, il ve ilçe teşkilatlarımızla inşallah bizden beklenen çalışmaları yapacağız" ifadelerini kullandı. Çalık, daha sonra AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Pelitoğlu ve AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ile basına kapalı olarak bir toplantı gerçekleştirdi.