Başkan Ayşe Çakmak kadınlara karanfil ve plaket verdi

Beraberindeki AK Parti Siverek İlçe Başkanı Nedim Lale ile belediye hizmet binasında görev yapan kadın çalışanları ziyaret eden Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadın çalışanlara karanfil veren Başkan Ayşe Çakmak, gün dolayısıyla plaket taktim etti.

AK Parti Siverek İlçe Kadın Kolları Başkanlığını da ziyaret eden Çakmak, eski çalışma arkadaşlarının gününü kutlamayı ihmal etmedi. Kadınlar gününü kutladığı eski çalışma arkadaşlarına karanfil verdi.

Daha sonra belediye bünyesinde hizmet veren Kadın Destek Merkezlerini gezen Çakmak, kadın kursiyer ve çalışanlarla bir araya geldi. Kadın kursiyerlere anne, kardeş ve eş olarak önemli görevlerin düştüğünü anlatan Başkan Çakmak, bilinçli toplumun kadınların eliyle oluşabileceğini söyledi.

Kadın Destek Merkezlerinde kurs gören kadınlara da karanfil veren Başkan Ayşe Çakmak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlara bir gün idari izin verdi.

Kadınların toplumda hak ettiği değeri görmesinin önemli olduğunu belirten Başkan Ayşe Çakmak, "Bilinçli ve sorgulayan kadın demek toplumun bilinçlenmesi anlamına gelir. Kadınlarımıza tavsiyem kendilerini her konuda yetiştirmeleridir. Günümüzde erkeğin yaptığı her işi kadının da yapabileceğini görüyoruz. Erkeklerin başarılı olduğu her meslek dalında kadının da başarılı olduğuna şahit oluyoruz. Biz toplum olarak kadına değer verdikçe refah ve huzur seviyesinin artacağına inanıyorum. Bu vesileyle kadının toplumda hak ettiği değeri görmesi dileğiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.