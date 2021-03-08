Bursa'da bir kadın, Kadınlar Günü'nde sokak ortasında darbedildi

Genç kadının darbedilmesi ve saçından sürüklenmesi çevredeki kameralara da yansıdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, genç kadının şikayeti üzerine ifadesi alınan şüpheli için uzaklaştırma kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.