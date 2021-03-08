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'da bir kadın, 'nde sokak ortasında darbedildi

'da 'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Cadde ortasında aracını durduran şahıs, kız arkadaşını indirip darbetmeye başladı. Yaşanan o anlar kameralara yansırken, şikayetçi olan genç kadının sevgilisine uzaklaştırma kararı verildi.

İHA
Giriş Tarihi: 8.3.2021 21:53 Son Güncelleme: 8.3.2021 21:53 ABONE OL
Bursa'da bir kadın, Kadınlar Günü'nde sokak ortasında darbedildi

Bursa'daki olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Şehit Dursun Acar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile seyir halinde olan çift arasında tartışma çıktı.

GENÇ KIZI ARAÇTAN İNDİRİP DARBETMEYE BAŞLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, cadde ortasında aracı durdurup kız arkadaşını araçtan indirdi. Şahıs genç kızı darbetmeye başlarken, çevredeki esnaf araya girdi. Çift daha sonra otomobile binip olay yerinden ayrıldı.

Genç kadının darbedilmesi ve saçından sürüklenmesi çevredeki kameralara da yansıdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, genç kadının şikayeti üzerine ifadesi alınan şüpheli için uzaklaştırma kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bursa'da bir kadın, Kadınlar Günü'nde sokak ortasında darbedildi
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