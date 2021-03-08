Çaldıkları araçla soygunlara gidiyorlardı! Yakalandılar

İstanbul'da çaldıkları bir araçla hırsızlık olaylarına karışan iki şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

İstanbul'da iş yerlerine giren ve araçlardan hırsızlık olayları gerçekleştiren H.M. (40) ve E.Ç. (27) isimli iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinden bir ruhsatsız tabanca ve 16 mermi çıktı. Şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandıkları aracın şase numarasının değiştirildiği ve Tuzla'dan çalıntı olduğu belirlendi. Şüphelilerin yanında bulunan K.K. (53) isimli bir şüpheli de sahte ehliyetle yakalanarak gözaltına alındı. K.K. isimli şüpheli adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı. E..Ç. ve H.M. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.