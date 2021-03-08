Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 553. gününde sürüyor.

Aydın'da 10 yıl önce üniversite son sınıf öğrencisiyken dağa götürülen 23 yaşındaki Vahdettin Kaya'nın ağabeyi Hamza Kaya da oturma eylemine dahil oldu.

Kaya, kardeşinin terör örgütü PKK'nın iş birlikçisi HDP ve yandaşları tarafından kaçırıldığını söyledi.

Kardeşinin işletme bölümünü okuduğunu belirten Kaya şunları kaydetti:

"Kardeşimi PKK ile HDP'liler kandırıp dağa kaçırdılar. Kardeşimi HDP'den istiyorum ve almadan asla gitmem. Kardeşim beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp teslim olsun. Aile perişan vaziyette, bizi aramasını ve güvenlik güçlerine teslim olmasını bekliyorum. Kardeşim gelinceye kadar da ben burada onu bekleyeceğim."