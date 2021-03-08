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Ekipler ihbarı alır almaz harekete geçti! Aranan firarisi bakın nerede yakalandı?

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne () üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.B, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, saklandığı evdeki elbise dolabının gizli bölmesinde yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.3.2021 00:38 Son Güncelleme: 9.3.2021 00:39 ABONE OL
Ekipler ihbarı alır almaz harekete geçti! Aranan FETÖ firarisi bakın nerede yakalandı?

Yozgat'ta, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan firari H.B, Akmağdeni ilçesinde saklandığı bir evde elbise dolabının gizli bölmesinde yakalandı.

Yozgat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B.'nin Akdağmadeni ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, yatak odasında bulunan elbise dolabında gizli bölme tespit etti. Polis, H.B.'yi bu gizli bölmede yakaladı.

6 AYDIR ARANIYORDU

Yaklaşık 6 aydır firari olan H.B., yapılan işlemlerin ardından Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Ekipler ihbarı alır almaz harekete geçti! Aranan FETÖ firarisi bakın nerede yakalandı?
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