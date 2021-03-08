Emine Erdoğan: Şiddete karşı tek yürek ve tek akıl olmadan bu işi çözemeyiz

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜ KADINLARIN GÜCÜDÜR"

Günlük yaşamın ve ihtiyaçların mutlaka farklı açılardan yorumlanması ve bu yorumun ürüne dönüşmesi gerektiğini ifade eden Emine Erdoğan, "İşte bu sebeplerle kadınların sadece çalışan değil, tasarlayan ve karar veren mekanizmalarda etkin yer almasını istiyoruz. Türkiye'nin gücü, kadınların gücüdür. Küresel sorunların çözümünde de aktif olabilecek bir potansiyele sahibiz. İklim krizinden sosyal meselelere kadar dünya her alanda kadın zekasına, sezgisine muhtaçtır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eşi Hale Koca da katıldı. Ayrıca İzmir depreminde enkaz altında kalan İnci Okan ile köpeğini kurtaran, halk otobüsünde doğum sancısı çeken anne adayına doğum yaptıran UMKE görevlisi Edanur Doğan, Elazığ depreminde enkaz altındaki 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız ile annesinin kurtarılmasını sağlayan UMKE personeli Hatice Yücel, Cizre'de korona virüse karşı başarılı bir mücadele sergileyen Sümeyye Bilgin ile Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun eşi Didem Akal Taşçıoğlu da yemeğe katılanlar arasında yer aldı.