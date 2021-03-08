Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan Kadınlar Günü mesajı: Kadın her incindiğinde insanlık inciniyor

'dan Kadınlar Günü mesajı: Kadın her incindiğinde insanlık inciniyor

Başkan 'ın eşi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Erdoğan paylaşımında kadına şiddete karşı mücadeleye vurgu yaptı.

Giriş Tarihi: 8.3.2021 11:45 Son Güncelleme: 8.3.2021 11:52 ABONE OL
Emine Erdoğan'dan Kadınlar Günü mesajı: Kadın her incindiğinde insanlık inciniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şiddetle mücadele vurgusu yapan Erdoğan mesajında "Kadınlar her incindiğinde, insanlık inciniyor. Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetleneceğiz. Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni farkındalıklara vesile olması dileğiyle, tüm kadınların #8MartDünyaKadınlarGünü'nü kutluyorum." ifadelerini kulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan'dan Kadınlar Günü mesajı: Kadın her incindiğinde insanlık inciniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA