Emine Erdoğan'dan Kadınlar Günü mesajı: Kadın her incindiğinde insanlık inciniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şiddetle mücadele vurgusu yapan Erdoğan mesajında "Kadınlar her incindiğinde, insanlık inciniyor. Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetleneceğiz. Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni farkındalıklara vesile olması dileğiyle, tüm kadınların #8MartDünyaKadınlarGünü'nü kutluyorum." ifadelerini kulandı.