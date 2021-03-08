Halkbank'ın 'Üreten Kadınlar Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan’dan ‘Üreten Kadınlar Zirvesi’ mesajı | Video

"GÜÇLÜ TÜRKİYE ANCAK GÜÇLÜ KADINLARLA MÜMKÜN"

Emine Erdoğan paylaşımında, "Kadın ruhunun, yaşamın hamuruna katılmadığı bir gelecek, eksiktir, yarımdır. #8MartDünyaKadınlarGünü'nde, topluma ilham veren kadınlarla, "Üreten Kadınlar Zirvesi"ne katkı vermekten memnuniyet duydum. İçinde herkese yer olan, medeniyet değerlerinin korunduğu bir gelecek için, kadınları iş başına davet ediyorum. Güçlü Türkiye'nin, ancak güçlü kadınlarla mümkün olduğuna yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.