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’dan ‘Üreten Kadınlar Zirvesi’ mesajı

Cumhurbaşkanı ’ın eşi , ’ın ‘Üreten Kadınlar Zirvesi’yle ilgili, “Katkı vermekten memnuniyet duydum” dedi.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Giriş Tarihi: 8.3.2021 21:41 ABONE OL
Emine Erdoğan’dan ‘Üreten Kadınlar Zirvesi’ mesajı

Halkbank'ın 'Üreten Kadınlar Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan’dan ‘Üreten Kadınlar Zirvesi’ mesajı | Video

"GÜÇLÜ TÜRKİYE ANCAK GÜÇLÜ KADINLARLA MÜMKÜN"

Emine Erdoğan paylaşımında, "Kadın ruhunun, yaşamın hamuruna katılmadığı bir gelecek, eksiktir, yarımdır. #8MartDünyaKadınlarGünü'nde, topluma ilham veren kadınlarla, "Üreten Kadınlar Zirvesi"ne katkı vermekten memnuniyet duydum. İçinde herkese yer olan, medeniyet değerlerinin korunduğu bir gelecek için, kadınları iş başına davet ediyorum. Güçlü Türkiye'nin, ancak güçlü kadınlarla mümkün olduğuna yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan’dan ‘Üreten Kadınlar Zirvesi’ mesajı
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