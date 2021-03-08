Hainler sınırda yakalandı

Şanlıurfaİl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile hudut birliklerince, Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda, Şehit Teğmen Özkul Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinden, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan Suriye uyruklu 8 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında yer alan bir PKK/YPG'li teröristin çantasında iki parça halinde mayınla desteklenmiş yaklaşık 4 kilogram patlayıcı, cep telefonu, pil ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Bomba imha ekiplerince alınan gerekli önlemlerin ardından patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi. Gözaltına alınan diğer 7 şüphelinin örgütle bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesine Tel Rıfat'tan saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bir başka operasyonda da yine Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.