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Hainler sınırda yakalandı

’den yurda kaçak girmeye çalışan gruptaki PKK/ YPG’li terörist çantasındaki 4 kilogram patlayıcıyla yakalandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 8.3.2021 ABONE OL
Hainler sınırda yakalandı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile hudut birliklerince, Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda, Şehit Teğmen Özkul Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinden, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan Suriye uyruklu 8 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında yer alan bir PKK/YPG'li teröristin çantasında iki parça halinde mayınla desteklenmiş yaklaşık 4 kilogram patlayıcı, cep telefonu, pil ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Bomba imha ekiplerince alınan gerekli önlemlerin ardından patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi. Gözaltına alınan diğer 7 şüphelinin örgütle bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor.

9 TERÖRİST ETKİSİZ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesine Tel Rıfat'tan saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bir başka operasyonda da yine Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Hainler sınırda yakalandı
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