Hastanede yangın korku ve panik yarattı

İstanbul'da sabaha karşı 06.00 sıralarında Üsküdar Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında elektrik kablolarından çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Hastalar tahliye edilirkin yangın büyümeden kontrol altına alındı.





Üsküdar ve Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında elektrik kablolarından kaynaklanan yangın çıktı. İhbar yapıldıktan sonra hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Elektrik kablolarından çıkan yangın nedeniyle hastalar, yakınları ve hastane çalışanları tahliye edilmesi için hastane anons sistemi üzerinden "Bina yangın sisteminden alınan alarm sebebiyle, bulunduğunuz bölgeyi yangın merdivenlerini kullanarak güvenli bir şekilde terk ediniz" uyarılarında bulunuldu.





Tahliye edilen bir hasta da "Nasıl olduğunu bilmiyorum. 'Yangın var' dediler biz dışarıya attık kendimizi. Çok korktuk" şeklinde konuştu. Havanın soğuk olması sebebiyle tahliye edilen hastane personeli ve hastalara battaniye dağıtıldı. Kısa sürede kontrol altına alınan hastane binasında duman tahliyesi yapıldıktan sonra hastalar tekrar hastaneye alındı.