İBB’nin etkinliğine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle attığı tweete yönelik tepkiler giderek artarken, İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Büyükçekmece'de Kadınlar Günü münasebetiyle Hatıra Ormanı'na fidan dikti. Fidan dikim törenine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ile İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu da eşlik etti.

'BİR ARAYA GELEREK EN GÜZEL MESAJI VERDİK'

Törene katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ittifak mesajı vererek, "Eleştiri yapanlara en güzel cevabımız bugün tekrar bir araya gelmemiz oldu. Türkiye'nin bu tür manzaralara ihtiyacı var. Hele hele bu kadar kutuplaşmanın ve ayrımcılığın olduğu bir dönemde HDP'yi kriminalize etme çabalarının olduğu bir dönemde, Türkiye toplumunun bugün bu resmi görmesi gerektiğini düşünüyorum. Eleştiriler çok yersiz gerçekten, eleştiri yapanlara da bu manzarayı her zaman hatırlatacağız" dedi.

'HOŞ GELMİŞ SEFA GELMİŞ'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın törene katılmasına yönelik, "Ne güzel, hoş gelmiş, sefa gelmiş. Hiç öyle bir şey yok. Biz İstanbul ittifakı dedik. Türkiye ittifakı, memleketin herkesin içinde olduğu bir ittifak. Şimdi ne yaptık, kendi adımıza ağacımızı diktik, emekçi kadınlarımız adına ağacımızı diktik. Şimdi diğer şahsiyetler kendi isimlerine ağaç dikiyorlar. Burada kıymetli Meral Akşener hanımefendi için de ağaç diktik. Ayırmıyoruz" yanıtını verdi.