İmamoğlu’nun paylaşımına bir tepki de Ellibeş’ten

İBB Başkanı İmamoğlu'nun paylaşımına, özellikle milliyetçi kesimden gelen tepkiler dikkat çekti.

İmamoğlu'nun paylaşımına karşı şehit anneleri ve eşlerini anan paylaşımlar yapılmaya başladı. Bunlardan biri de bugün AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'ten geldi. Ellibeş, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Şehit anneleri ve eşleri, Diyarbakır anneleri, memleketinden uzak vatanın en ücra köşelerinde eğitim ya da emniyet birimlerinde görev yapanları, Pandemi sürecinde kahramanımız sağlık çalışanları başta olmak üzere aile ve toplum yapısının temel direği kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum.Kadınlarımıza karşı her türlü ayrımcılığı, hak gasbını ve şiddeti lanetliyorum." dedi.