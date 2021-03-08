İstanbul Jandarması'ndan Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler

İstanbul İl Jandarma Komutanliğı ekiplerince tarihimiz boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan dün olduğu gibi bugün de aile ve toplum yapımızın temel direği olan kadınlarımızın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nü kutlamak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.



Etkinlikler kapsamında başta Şehit ve Gazi aileleriyle emniyet ve asayişin sağlanması konusunda omuz omuza birlikte çalıştığımız kadın muhtarlar ziyaret edilerek kendilerine çiçek ve anı objesi takdim edildi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN MUHTARLARLA İŞBİRLİGİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki kadın muhtarlara yapılan ziyaretlerde, aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetin önüne geçebilmek maksadıyla, yapılabilecek işbirligi hususunda görüş alışverişinde bulunuldu. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğünde görevili Kadın Astsubaylar tarafından Sarıyer Demirciköy Mahallesinde düzenlenen etkinlikte, katılım yapan kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı ve günün anlamına istinaden karanfil ile ani objesi takdim edildi.

KADES UYGULAMASININ ÖNEMİ ANLATILDI

Jandarma personelince tamamen yerli ve milli bir yazılıma sahip olan KADES uygulamasının, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirildiği belirtilerek söz konusu uygulamayı katılımcıların tamamının cep telefonlarına indirmeleri sağlandı.

UYGULAMALARDA KADINLARIMIZA KARANFİL DAĞITILDI

Jandarma sorumluluk sahasının her noktasında uygulama yapan Jandarma ekipleri tarafından, uygulamaya katılan kadınlarımızın kadınlar günü kutlanarak kendilerine karanfil takdim edildi.

Jandarma ekiplerince kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için bütün tedbirlerin alınarak kararlılıkla uygulanmaya devam edildiği vurgulandı