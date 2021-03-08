Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı

'da nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı

'da yeni tip salgını nedeniyle son 24 saatte 318 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 100 bin 103'e yükseldi. Öte yandan, son 24 saatte 184 bin 684 koronavirüs testi yapıldığı ve 13 bin 902 yeni vaka tespit edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 8.3.2021 20:55 Son Güncelleme: 8.3.2021 20:55 ABONE OL
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı

İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 100 bini aştı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 184 bin 684 koronavirüs testi yapıldığı ve 13 bin 902 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 81 bin 368'e ulaştığı kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI 100 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 318 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 100 bin 103'e yükseldiğini açıkladı.

AKTİF HASTA SAYISI 472 BİN 553'E GERİLEDİ

Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 893 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hastası sayısının 472 bin 553'e gerilediğini aktardı. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası sayısı ise 95 kişi artarak 2 bin 700 oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA