İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı

İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 100 bini aştı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 184 bin 684 koronavirüs testi yapıldığı ve 13 bin 902 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 81 bin 368'e ulaştığı kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI 100 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 318 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 100 bin 103'e yükseldiğini açıkladı.

AKTİF HASTA SAYISI 472 BİN 553'E GERİLEDİ

Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 893 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hastası sayısının 472 bin 553'e gerilediğini aktardı. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası sayısı ise 95 kişi artarak 2 bin 700 oldu.