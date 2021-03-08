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Büyükşehir Belediyesinin Hazine garantisiz dış kredi kullanma izni bir yıl daha uzatıldı

Büyükşehir Belediyesinin Hazine garantisiz dış kredi kullanma izninin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı , konuyu Cumhurbaşkanı 'a İzmir ziyareti sırasında ilettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ilgileri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 8.3.2021 20:42 Son Güncelleme: 8.3.2021 21:10 ABONE OL
İzmir Büyükşehir Belediyesinin Hazine garantisiz dış kredi kullanma izni bir yıl daha uzatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 1 milyar 70 milyon avro bütçeli Üçyol-Buca Metro Hattı Projesi için Hazine garantisiz dış kredi sağlanması yönündeki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Şimdiye dek çeşitli uluslararası kuruluşlardan 490 milyon avroluk kaynağın ön onayının alındığı ifade edilen açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünden Hazine garantisiz dış kredi kullanma süresinin bir yıl uzatıldığına dair onay yazısının Büyükşehir Belediyesine ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir ziyareti sırasında ilettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ilgileri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesinin Hazine garantisiz dış kredi kullanma izni bir yıl daha uzatıldı
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