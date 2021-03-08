Jandarmadan şehit annelerine vefa ziyareti

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, köylerde yaşayan şehit anneleri ve eşlerini ziyaret ederek, gönüllerini aldı. Ayrıca şiddet mağduru kadınlar ve bir fabrikadaki kadın işçiler de ziyaret ederek karanfil verip, kadınlar gününü kutladı. Ekipler, 1995'te Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Jandarma Er Ali Oktay Tekin'in Simav İlçesine bağlı Kestel Köyündeki annesi Hafize Tekin ve 2019'da Türkiye-İran sınırında bölücü terör örgütüyle girilen çatışmada şehit düşen Onbaşı Ali Yılmaz'ın Mamak köyündeki annesi Gülcan Yılmaz ile Fatih Mahallesinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Fatma Yılmaz'ı, 1995'te Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vazife malulü olan Er Murat Girgin'in Altıntaş ilçesine bağlı Yolçatı köyünde yaşayan annesi Pakize Girgin, 2015'te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit düşen Uzman Çavuş Hasan Büber'in Tavşanlı İlçesine bağlı Beyköy köyünde yaşayan eşi Semiha Büber ile Domaniç İlçesine bağlı Çukurca Beldesinde yaşayan ve aile içi şiddet mağduru olan 20 yaşındaki Merve Yıldırım ile Kütahya merkezdeki Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Martur Tekstil fabrikasında çalışan kadın işçileri ziyaret etti.