Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Yeni normalleşme adımları için gözler 2021 Kabine Toplantısı tarihine çevrildi!

Türkiye'nin heyecanla beklediği Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Son olarak geçen hafta gerçekleşen toplantının ardından gözler bu haftaya çevrilirken Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta yapılacak sorularına yanıt aranıyor. Özellikle; sokağa çıkma yasağı, kafeler ve restoranların açılışı, okulların açılışına yönelik pek çok önemli konu yeni haftanın kritik toplantısında ele alınması beklenirken bu haftanın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz netlik kazanmadı.
Yeni haftaya girmeden önce Kabine Toplantısı tarihi son dönemde milyonların gündemine geliyor. Son olarak 1 Mart 2021 Pazartesi günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gözler yeni haftaya çevrildi. 15 gün sonra gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı…
Kabine Toplantısı tarihi henüz netlik kazanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.
İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.
Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.
Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.
Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.
Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.
Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.