‘Kadınlara ayrımcılık ve şiddeti kınıyorum’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.Tarihimiz boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan, mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan bütün kadınlarımızla gurur duyuyoruz.Bir insanlık suçu olarak gördüğüm kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum.Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz.Diğer taraftan aile yapımızı ifsat etmeyi amaçlayan her türlü girişim ve söylemin de karşısında durmaya devam edeceğiz.