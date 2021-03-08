Karantinayı delen avukata korona davası

İstanbul'daKovid-19 testi pozitif çıkan bir avukat evinde olması gerekirken polisler tarafından yapılan kontrolde izolasyonda olmadığı ortaya çıkınca hakkında dava açıldı. Kapısının zili çalışmadığı için polisleri duymadığını öne süren avukat hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, testi pozitif çıkan avukat Mehmet T.'nin evinde izolasyonda olup olmadığını kontrol etmek için oturduğu adrese gitti. Polis, avukatın evinin kapısına ve ziline defalarca basmasına rağmen cevap alamadı. Polisler Mehmet T.'nin cep telefonundan da ulaşamayınca izole olması gerekirken konutunu terkettiği gerekçesiyle tutanak hazırladı. Yaşanan olay üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukat hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılıkta ifade veren avukat, geçen eylülde yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, önce karantinaya alındığını ardından virüs ciğerlerine inmediği için tedaviye evde devam ettiğini anlattı. Mehmet T., polisler kontrole geldiğinde evde olduğunu, kapı zili bozuk olduğu için duymadığını, telefonunun da şarjı bittiği için aramayı görmediğini iddia etti. Savcılık Mehmet T.'nin karantinada olması gerekirken konutunu terk ettiğine kanaat getirerek hakkında 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Avukat Mehmet T., İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.