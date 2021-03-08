Kim demiş kadın işi değil!

Aldıkları sıkı eğitim sonrası Hakkari'nin zorlu coğrafyasında görev yapan kadın Polis Özel Harekatçılar (PÖH), düzenledikleri operasyonlarla terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Hakkari'
HAKİM TUĞBA GÜNEŞ, SAVCI VİLDAN ERTEKİN:
Biz kadınlar daha titizlikle işimizi yapıyoruz. Evimizde de her şeye yetişiyoruz. Süperiz.
JANDARMA HALİDE LEMAN KANLI, BİRGÜL ER:
İşimizdeki başarılarımızla erkek meslektaşlarımıza da örnek oluyoruz.
ORMAN ÜRETİM İŞÇİSİ NİLGÜN ŞİRİN:
Sakarya'da 'kadın orman üretim işçisi' sertifikası aldım. Ağırlığına rağmen ağaç kesme motorunu hiç zorlanmadan kullanıyorum. Kadın olarak dimdik ayaktayım. Kazandığım parayla kızımı okutuyorum.
MÜHENDİS DOÇ. DR. HAVVA KAZDAL ZEYTİN:
İlk milli helikopter motorunun en kritik parçası olan türbin kanatçıklarının geliştirilmesine katkı sağladım. Motor Gökbey'e takılacak. Hayatı tek başına idame ettiren çok kadın var ama şans verilmemiş. O kadınlar iş hayatına katılsa ülkemizin çok daha hızlı kalkınacağını düşünüyorum.
VATMAN FATMA KORKMAZ:
Eskişehir'de tramvay vatmanı olarak görev alan 22 kadından biriyim.17 yıldır meslekteyim ve bir çocuğum var. Kadınlara mesajım; Lütfen güçlü durun. AAde görevli kadın polisler 'Vatan bize emanet' diyor. AA