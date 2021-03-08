Kim demiş kadın işi değil!

Aldıkları sıkı eğitim sonrası Hakkari'nin zorlu coğrafyasında görev yapan kadın Polis Özel Harekatçılar (PÖH), düzenledikleri operasyonlarla terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Hakkari'Biz kadınlar daha titizlikle işimizi yapıyoruz. Evimizde de her şeye yetişiyoruz. Süperiz.İşimizdeki başarılarımızla erkek meslektaşlarımıza da örnek oluyoruz.Sakarya'da 'kadın orman üretim işçisi' sertifikası aldım. Ağırlığına rağmen ağaç kesme motorunu hiç zorlanmadan kullanıyorum. Kadın olarak dimdik ayaktayım. Kazandığım parayla kızımı okutuyorum.İlk milli helikopter motorunun en kritik parçası olan türbin kanatçıklarının geliştirilmesine katkı sağladım. Motor Gökbey'e takılacak. Hayatı tek başına idame ettiren çok kadın var ama şans verilmemiş. O kadınlar iş hayatına katılsa ülkemizin çok daha hızlı kalkınacağını düşünüyorum.Eskişehir'de tramvay vatmanı olarak görev alan 22 kadından biriyim.17 yıldır meslekteyim ve bir çocuğum var. Kadınlara mesajım; Lütfen güçlü durun. AAde görevli kadın polisler 'Vatan bize emanet' diyor. AA