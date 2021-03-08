Nevşehir Valiliği ve belediyedeki kadın çalışanlar unutulmadı

Başkan Savran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sabah saatlerinde Nevşehir Valiliği'ni ziyaret etti.

Beraberinde eşi Nejla Savran ile birlikte ilk olarak Vali İnci Sezer Becel'in gününü kutlayan Başkan Savran, daha sonra valilikte görev yapan kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Başkan Savran, eşi Nejla Savran ile birlikte kadın çalışanlara Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM) kursiyerleri tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler takdim etti.

Belediye Başkan Yardımcıları Ersin Erol ve Nafiz Dirikoç da Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde çalışan emekçi kadınları ziyaret etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan kadın çalışanlarla bir araya gelen başkan yardımcıları, kadınlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Toplumun her kesiminde ve üstlendikleri her görevde takdire şayan bir şekilde sorumluluklarını yerine getiren kadınlara çok şey borçlu olduklarını belirten Başkan Savran, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.