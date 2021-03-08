Sağlıkçılardan, başkana beyaz önlük

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Adem Yaman ve yönetimini makamında konuk etti. Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant, Radyoloji Teknikeri, Anestezi Teknisyeni gibi birçok alanda vatandaşlara hizmet veren Kocaeli'deki sağlık çalışanlarının bir araya gelerek sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyet için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olduklarını ifade eden Dernek Başkanı Yaman, pandemi dönemi başta olmak üzere bugüne kadar sağlık çalışanlarına verdiği destek için Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

"SİZLERE DESTEK OLMAK İÇİN GAYRET GÖSTERDİK"

COVİD-19 salgını karşısında en ön safta mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Koronavirüs süreci boyunca virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları, aileleri ile birlikte tatil yapma fırsatı sunmanın büyük mutluluğunu yaşadık. Sağlık çalışanlarımıza ücretsiz ulaşım ve konaklama gibi birçok destek vererek bu salgın döneminde destek olmak için gayret gösterdik" ifadelerini sarf etti.

"ÇALIŞANLARIMIZ AÇISINDAN BÜYÜK MORAL OLMUŞTU"

Büyükşehir Belediyesi'ne ait Diriliş 1, Diriliş 2, Kerpe Gençlik ve Spor Kampı ile Kumcağız Gençlik ve Spor Kamplarında misafir edilen sağlık çalışanlarının huzurlu bir tatil geçirmesi için tüm imkânların seferber edildiğini dile getiren Dernek Başkanı Adem Yaman, "Bu destekleriniz ve sunduğunuz güzel imkanlar sağlık çalışanları açısından çok önemliydi. Bu güzel hizmeti sunmanız sağlık çalışanlarımız açısından büyük moral olmuştu. Sizler sağlık çalışanlarımızın gerek maddi gerekse manevi olarak her daim yanında oldunuz" şeklinde konuştu.

"HER TÜRLÜ ÖVGÜNÜN VE TEŞEKKÜRÜN ÜSTÜNDEDİR"

Koronavirüs ile mücadelede özverili ve fedakâr kahramanlarına çok müteşekkir olduklarını da dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Her türlü zorluğa ve sıkıntıya rağmen görevlerini sürdüren tüm sağlık çalışanlarımıza saygılarımı sunuyorum. Sağlıkçılarımızın verdiği mücadele her türlü övgünün ve teşekkürün üstündedir" açıklamasında bulundu. Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Adem Yaman ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret sonrasında Başkan Büyükakın'a, beyaz önlük hediye ederek kendilerine verdikleri destek için teşekkür etti.