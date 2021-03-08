Sakarya’nın tarımsal geleceğini garanti altına alıyoruz

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'da tarımsal kalkınmayı sağlamak, geleneksel üretim anlayışını modern teknoloji ve imkânlarla buluşturarak çiftçilere örnek olması amacıyla kurulan SERA A.Ş.'nin faaliyetlerine yönelik Mart Meclis Toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ve himayelerinde SERA A.Ş.'nin kurulduğunu ifade eden Başkan Yüce, tarımdaki altyapı sorunlarına çözüm bulacak, üretici ve tüketici arasındaki koordinasyonu sağlayacak, sertifikalı üretimi destekleyecek projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

İlk olarak Seracılık Mükemmeliyet Merkezi ile ilgili konuşan Başkan Ekrem Yüce, "Akyazı'da 53 bin metrekare alan üzerine MARKA desteği ile kurulacak tesis ile örtü altı tarımı konusunda dünyanın en modern örneklerini sunacağız. Türkiye'de kendi alanındaki ilk proje olma özelliğini taşıyan Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, üniversiteler ve araştırma enstitüleriyle beraber çalışacak. Paydaşlarımızla ARGE, eğitim, danışmanlık, üretim konularında faaliyet gösterecek, tarım potansiyelimizi ve doğal kaynaklarımızı etkin bir biçimde kullanacağız. İnşallah bu ay içerisinde Seracılık Mükemmeliyet Merkezinin ihalesine çıkıyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

500 dekarlık alanda kenevir üretim yapmak istediklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Mucizevi bir bitki olan kenevirin üretimi yıllar evvel bazı siyasi sebeplerle yasaklanmıştı. Biz de Sakarya olarak Cumhurbaşkanımızdan aldığımız özel izinle belediye bünyesinde 100 dekarlık bir alanda bu bitkinin üretimine başladık. Amacımız nihai noktada bu ürünü çiftçilerimizin de üretebilmesi için müsaade almak. Bu amaçla ülkemizde bir örneği olmayan endüstriyel kenevir işleme tesisini Sakarya'mızda kurmak için çalışmalarımıza başladık. Yine yerli ve yabancı yatırımcılarla işbirliği halinde elde edeceğimiz ürünlerin iç ve dış piyasaya sunulabilmesi için pazar araştırmalarına başladık. Hasadını gerçekleştirdiğimiz kenevirlerden yağ, sabun ve kenevir keçeli halı ürettik" diye konuştu.

Başkan Ekrem Yüce, "Nesli tükenmekte olan salep bitkisi üretimini Sakarya'da yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza başladık. 230 kilogram salep yumrusunu toprakla buluşturduk. MARKA tarafından desteklenen, yürütücülüğünü Ferizli Belediyesi'nin üstlendiği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizim de iştirakçisi olduğumuz bu proje ile kurulacak salep işleme tesisine hammadde temini sağlayacak, Sera A.Ş üzerinden yürüteceğimiz sözleşmeli tarım ile üretim alanlarını genişleterek çiftçilerimize öncü olacağız" dedi.

Başkan Yüce, "Bilinen en eski kültür bitkisi olan Safran, en pahalı baharatlar arasında. safranı şehrimize tanıtmak amacıyla Alancuma'da 10 bin safran soğanının dikimini gerçekleştirdik. Deneme dikimlerimiz ve araştırmalarımız tamamlanınca şehrimiz için alternatif bir üretim olarak sözleşmeli safran yetiştiriciliğine başlayacağız. Böylece Sakarya'daki katma değeri yüksek ürünlerin üretimini çeşitlendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Yüce, "Pamukova Bakacak mahallesinde 18 bin 400 metrekare alana çilek dikimini gerçekleştireceğiz. Halen altyapısını hazırladığımız malçlı, damlama sulama sistemli tesisimizde modern yöntemlerle üretilecek 3 çeşit sofralık çilek üretiminin bir örneğini sunacağız. Böylece üreticilerimize ürün çeşitliliği sunacak ve pazar kanalları açacağız. Ekim ayında tarlamızın toprak hazırlığını yaptık. Nisan ayında fide dikimlerini yapacağız. İnşallah uygun bir günde çilek tarlamızda yapacağımız bir etkinlikle ürünlerimizi hep birlikte inceleyebiliriz" dedi.

Yüce, "Melen Botanik Cennet Vadisi'nde yetiştirdiğimiz tıbbi ve aromatik bitkilerin özlerini kullanarak Sera A.Ş bünyesindeki laboratuvarımızda sabun, kolonya parfüm gibi kozmetik ürünler üreterek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Şenpiliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile üretim işbirliği yaparak ortak bir marka üzerinden ürün kalemlerimizi artırmak, piyasa kanalları oluşturmak ve halkımızın hizmetine sunmak amacıyla Atatürk Bulvarı üzerinde bir satış noktası kurmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, SAÜ ile iş birliği yaparak ARGE çalışmalarını gerçekleştirmeyi ve meslek lisesindeki öğrencilerimize uygulamalı eğitim imkânı sağlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Yüce, "Sera A.Ş. olarak pek çoğu kendi alanında Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan faaliyetlerimizi çeşitli vesilelerle sektör temsilcileriyle paylaşıyoruz. Özellikle fuar organizasyonlarına katılarak pazar ve sektör temsilcileriyle işbirliğimizi artırıyoruz. 2020 yılının Kasım ayında İstanbul TÜYAP Fuar Merkezinde düzenlenen MÜSİAD EXPO'ya katıldık. Yine Sakarya 2020 EXPO'da Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası esnasında stantlarımızla Expo alanında yer aldık. Yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlere hem Sakarya'yı hem Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni hem Fidan A.Ş., BELPAŞ gibi iştiraklerimizi hem de Sera A.Ş.'yi tanıtma imkânı bulduk." dedi.

Başkan Yüce, "Çiftçilerimizin ihtiyacı olan bitki besleme ürünlerini, organik ve organomineral gübreleri üretmek için bir tesis kuruyoruz. Solucan Gübresi İşleme Tesisimizin üretim izni için bakanlığa başvurduk tescil aşamasının tamamlanmasını bekliyoruz. Bu tesiste, Abalı'da kurulacak manda tesisindeki atıkları değerlendirecek 0 atık ve yenilenebilir enerji mantığıyla Kırmızı Kaliforniya Solucanlarının besin ortamı oluşturularak organik gübre elde edilecektir. Toprak yapısını düzenleme, organik madde sağlama gibi faydaların yanı sıra bitkilerin kök bölgelerinde mikroorganizma oluşturarak sağlıklı ve dengeli bir beslenme ortamı sağlayan organik gübre ile toprağın organik madde açlığını gidermiş olacağız. Aynı zamanda bazı mantari hastalıklara karşı dayanıklı bitkilerin üretilmesine vesile olacağız" dedi.

Yüce, "Sakarya'da geleneksel usullerle yıllardır devam eden manda yetiştiriciliğini geliştirmek, modern imkânlarla buluşturmak ve devlet desteğine uygun hale getirmek için Sera A.Ş. öncülüğünde faaliyet gösterecek Manda Üreticileri Birliğini kuruyoruz. Birliğimiz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmış olup tescil işlemleri tamamlanmak üzeredir. Melen Botanik Cennet Vadisinde yetiştirdiğimiz tıbbi ve aromatik bitkileri laboratuvarlarımızda işliyoruz. Lavanta, adaçayı, kekik, biberiye ve mentol nanesi yağı üretiyoruz. Sakarya Çalışan Kadınlar ve Kadın Girişimi Kooperatifinin bir üyesi olarak sıfır atık ve geri dönüşümden kazanım hareketiyle kadın istihdamına yönelik bir kooperatif kurduk. Hediyelik eşya üretimi ve dekoratif paketleme ve ambalaj malzemeleri üretimini geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Yüce, "Adım atılan her yolda gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak sözlerini sonlandıran Başkan Ekrem Yüce, "Bizleri bu makama layık gören hemşerilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak adına sadece Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak değil SASKİ, BELPAŞ, Fidan AŞ., Sera A.Ş. gibi tüm iştiraklerimizle birlikte gündüz gece çalıştığımızı bilmenizi isterim. Yaklaşık 20 yıldır tüm halkımızın şahit olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çıktığımız bu yolda memur, işçi, çiftçi, esnaf, iş adamı, sanayici, turizmci gibi kısacası tüm meslek gruplarına eşit mesafede hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir kere daha bu çalışmalara verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmetlerimizin Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyor, her birinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.