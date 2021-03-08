Salihli'de sazlık alan ateşe verildi, 10 köpek yavrusu öldü

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yılmaz Mahallesi'nde bulunan sazlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN 1 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.