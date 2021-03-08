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Salihli'de sazlık alan ateşe verildi, 10 öldü

'nın Salihli ilçesinde sazlık alanın ateşe verilmesi sonucu çıkan yangında 10 öldü. Yaklaşık 1 saatlik müdahale ile söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.3.2021 21:06 Son Güncelleme: 8.3.2021 21:06 ABONE OL
Salihli'de sazlık alan ateşe verildi, 10 köpek yavrusu öldü

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yılmaz Mahallesi'nde bulunan sazlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN 1 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

10 KÖPEK YAVRUSU ÖLDÜ

Soğutma çalışmalarının ardından yangın alanında inceleme yapan ekipler, yan yana yatmış 10 köpek yavrusunun ölüsünü buldu.

Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

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Salihli'de sazlık alan ateşe verildi, 10 köpek yavrusu öldü
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