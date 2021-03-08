Şehit Selim Gedik'in ismi Afrika'da yaşayacak

Karapürçekli Şehit Piyade Er Selim Gedik'in hemşehrileri, Sakarya Afrikalılar Gönüllüleri Derneği vekaletiyle Afrika'daki 590 nüfuslu bir köyde su kuyusu açtı. Su ihtiyaçlarını karşılamak için kilometrelerce yürüyen Afrikalı köylüler, açılan su kuyusuyla birlikte su ihtiyaçlarını rahatça temin edebilecek. Su kuyusu için ilk kazmayı vuran Karapürçekli Recep Dakes, "Geçmişte öğrencim olan ve şehitlik mertebesine ulaşmış olan Selim Gedik kardeşimizin su kuyusunu açmak için toplandık. Bizler türk çocuğuyuz. Türk asker doğar, şerefle dünyaya gelir, şerefle de dünyadan ayrılır. " diyerek Afrika'dan Sakarya'ya selam gönderdi.

19 Ocak tarihinde Hakkari Derecik bölgesinde teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde ağır yaralanan 21 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik, 4 gün sonra şehit düşmüştü.