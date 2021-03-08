Son dakika | 8 ilde yeni kısıtlamalar yolda! Risk haritasında alarm

RİSK HARİTASI İÇİN 'TURUNCU' ŞART

27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayıları İstanbul'da 111 bin 57, Kırklareli'de 116 bin 94, Tekirdağ'da 111 bin 19, Kocaeli'de 112 bin 25, Yalova'da 134 bin 76, Çanakkale'de 107 bin 29, Mersin'de 100 bin 82 ve Kilis'te 163 bin 17 oldu.