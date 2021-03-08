Son dakika | İstanbul'da 150 milyonluk tapu vurgunu! Evlerine giremiyorlar

Benden bir ara 150 bin TL para istediler. Eğer parayı verirsem benim için açtıkları tapu iptal davasından vazgeçeceklerini ve dairemi yaptırıp teslim edeceklerini söylediler. Ben bunu kabul etmedim. Tapulu evimize gidemiyoruz, başımıza bir şey gelir diye korkuyoruz. Benim bundan hariç başka yerlerde 3 dairem daha vardı, korktum onları sattım çünkü artık benim bu ülkede tapuya da güvenim kalmadı.