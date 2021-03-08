Son dakika: Normalleşmenin seyri bu hafta sonu şekillenecek! İşte vaka sayılarının düşmesi ve yükselmesi beklenen iller





KARADENİZ RAHATLAYACAK, DOĞU YÜKSELİŞE GECECEK

Günlük vaka sayıları her geçen biraz daha artan Karadeniz illerinin önümüzdeki birkaç hafta içinde biraz rahatlaması bekleniyor. Ancak bu kez de haritada mavi olarak görünen Doğu ve Güneydoğu ilerinde havaların ısınması ile birlikte hareketlilik artacak.