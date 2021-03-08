Son dakika: Normalleşmenin seyri bu hafta sonu şekillenecek! İşte vaka sayılarının düşmesi ve yükselmesi beklenen iller

Yerinden karar dönemine geçilmesi ile birlikte dinamik bir süreç yaşanacak. Her iki haftada bir haritadaki renkler değişecek. Renk değişmese bile artışlar alarm vermeye başladığında illerin sanki kırmızıya geçilmiş gibi lokal kısıtlamalara gitmesi planlanıyor.
Bazı ve caddelere girişlere yoğunluğa bakarak yasak koyma, HES kodu koşulu getirme ya da sıkı denetim gibi.
KIRMIZIDAN MAVİ-SARIYA GEÇİŞLERE SIKI TAKİP
Bu süreçte en fazla endişe edilen konulardan biri kırmızı yani yüksek riskli illerden düşük riskli illere geçişlerin artması ve bunun da oralardaki vaka sayılarını yukarı çekmesi.
Bu nedenle iller arası geçişlerde transit, yük taşıyan araçlar hariç sıkı denetimler yapılması düşünüyor. Bazı illerin seyahat kısıtlaması getirmesinin de önümüzdeki günlerde görülebileceği belirtiliyor.
ESAS YANSIMA BU HAFTA
Sayılarındaki yukarı doğru tırmanışın belli kısıtlamaların esnetilmesi, belli kısıtlamaların da kaldırılmasından kaynaklanmadığı belirtiliyor. Bu kısıtlamalar kaldırılmadan önce başlayan hareketliliğin sonucu olarak görülüyor.
Yeni dönemin başlamasından kaynaklanan artışların ne olduğu bu haftaki tabloya yansıyacak. Günlük vaka sayılarının önümüzdeki haftalarda 15 binleri bulması bekleniyor. 15 bine kadar olan bölüm yönetilebilir bir tablo olarak görülüyor.
KARADENİZ RAHATLAYACAK, DOĞU YÜKSELİŞE GECECEK
Günlük vaka sayıları her geçen biraz daha artan Karadeniz illerinin önümüzdeki birkaç hafta içinde biraz rahatlaması bekleniyor. Ancak bu kez de haritada mavi olarak görünen Doğu ve Güneydoğu ilerinde havaların ısınması ile birlikte hareketlilik artacak.
Vaka sayılarının da artıp bazı yerlerin turuncular arasına katılabilecekleri öngörülüyor. Bu nedenle il yönetimlerinin artış başlamadan belli konularda önlem alabileceği belirtiliyor.
KAFE VE RESTORANLAR
Kafe ve restoranlar virüsün yayılması konusunda odak noktasında bulunan yerlerin başında geliyor. Bir ilde vaka sayılarının hazla artması ile birlikte il yönetimlerinin buraları geçici süre kapatması bekleniyor.Son Dakika | 5 Mart günlük korona tablosu ile vaka sayısı son durum! Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs hastalarında yüzde 30 oranında baş ağrısı tespit edildi SON DAKİKA: Vali Yerlikaya İstanbulluları koronavirüs risk haritası üzerinden uyardı! Hafta sonunda vatandaş sokağa çıkmanın keyfini yaşadı