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107 Yaşındaki Nasibe nineye yeni kimliği verildi

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Semanur Başgül, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ’nin Kafaca Mahallesi’nde yaşayan Nasibe Kemiksiz’i evinde ziyaret ettiler.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 9.3.2021 15:54 ABONE OL
107 Yaşındaki Nasibe nineye yeni kimliği verildi

Muğla Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Semanur Başgül, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Menteşe'nin Kafaca Mahallesi'nde yaşayan Nasibe Kemiksiz'i evinde ziyaret ettiler.

Protokol üyeleri, 3 çocuk ve 8 torun sahibi Kemiksiz'e yeni kimliğini verdiler.
Müdür Kemiksiz:"Muğla'da 100 yaşın üzerindeki kadınlarımızı ziyaret etmek istedik. Bu şekilde 11 kadın bulunuyor. 107 yaşındaki teyzemizin evine geldik. Kimliğini yeniledik ve kendisine verdik. Çok mutlu oldu" dedi.

Nasibe nine ise, "Gündelik işlerin birçoğunu kendim yapıyorum. Birkaç gündür sağlık sorunlarım nedeniyle yatıyorum" diye konuştu.
Kemiksiz'in çocukları ise annelerinin sağlığının yerinde olduğunu ifade ettiler.

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107 Yaşındaki Nasibe nineye yeni kimliği verildi
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