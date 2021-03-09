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’de 11 Mart 2020 tarihinden beri etkilerini gösteren küresel salgına ilişkin verileri hesabı ile resmi sitesi aracılığıyla kamuoyu bilgisine sunuluyor. Diğer yandan merak edilerek açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi araştırması yapılıyor. 9 Mart koronavirüs tablosu ve bugünkü vaka sayısı bilgileri ve son dakika korona son durum ayrıntıları.

Giriş Tarihi: 9.3.2021 23:16 Son Güncelleme: 9.3.2021 23:16 ABONE OL
9 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! Sağlık Bakanlığı ile 9 Mart korona tablosu ile bugünkü corona virüsü vaka sayısı

Küresel anlamda pandemiye sebep olan kovid-19 virüsüyle ilgili olarak yurt ve dünyadan "corona virüsü son dakika" başlığı altında güncel gelişmeler yaşanıyor. 2020 yılının 11 Mart günü ilk vakası tespit edilen salgına ilişkin Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla günlük son durum tablosu paylaşılırken, son dakika bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı verilerini öğrenmek isteyenler için "9 Mart koronavirüs tablosu" da açıklanıyor. Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları içeren günlük son durum tablosuna erişmek isteyenler 9 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA! 9 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan 9 Mart korona tablosu ile Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;

9 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 755
  • HASTA SAYISI: 801
  • VEFAT SAYISI: 66
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 639

İşte son 7 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...



8 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 215
  • HASTA SAYISI: 767
  • VEFAT SAYISI: 64
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 106

7 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 187
  • HASTA SAYISI: 735
  • VEFAT SAYISI: 65
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 785

6 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 770
  • HASTA SAYISI: 702
  • VEFAT SAYISI: 64
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 291

5 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 302
  • HASTA SAYISI: 698
  • VEFAT SAYISI: 62
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 711

4 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 322
  • HASTA SAYISI: 685
  • VEFAT SAYISI: 68
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 873

3 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 520
  • HASTA SAYISI: 689
  • VEFAT SAYISI: 65
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 191

2 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 891
  • HASTA SAYISI: 645
  • VEFAT SAYISI: 69
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 947
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9 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! Sağlık Bakanlığı ile 9 Mart korona tablosu ile bugünkü corona virüsü vaka sayısı
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