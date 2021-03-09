AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: “Erdoğan iktidarda olmasaydı pandemi sürecinde Türkiye ne halde olurdu? Hastalananlar hastanede yatabilir miydi?”

Kabaktepe, İletişim Platformu üyeleriyle Beyoğlu'nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Kabaktepe; "İstanbul'u yeniden eser ve hizmet belediyeciliğiyle buluşturacağız. Şunu düşünün; Erdoğan iktidarda olmasaydı pandemi sürecinde Türkiye ne halde olurdu? Hastalananlar hastanede yatabilir miydi Şehir hastanesi açılıyor, memleket pandemiyle burun buruna gelmiş, ama büyükşehir belediyesi 'Yol yapmam' diyor. Pandemiyle savaşırken yol yapmam diyorsanız, son 10 yıldır İstanbul'u CHP yönetseydi vatandaşlar pandemiyi nasıl yaşardı, bunu düşünelim. Ben hayal edemiyorum. Hastane diye çadır açıyorlar" dedi.





EKREM İMAMOĞLU, BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NİN YOLLARINI YAPMAMIŞTI

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: BÜTÇEMİZ YOK, BAĞLANTI YOLLARINI YAPAMAYIZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın 11 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarıyla ilgili çalışma yapamayacağı belirtilerek, "Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir" denildi.





ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI; HASTANE YOLLARINI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılmıştı.



BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTINI ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI YAPIYOR

İstanbul'da şehir hastanesinin de güzergahında bulunduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek.

Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devriyle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ve bununla ilgili tesislerin yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi de söz konusu metro hattı güzergahında bulunuyor.