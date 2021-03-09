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AK Partili paylaştı! “18 yıl önce bugün Milletvekili olarak seçildi”

Genel Başkan Yardımcısı , 18 yıl önce ülkenin kaderini değiştiren süreçle ilgili yaptığı açıklamada,  “18 yıl önce bugün Milletvekili olarak seçildi” dedi.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Giriş Tarihi: 9.3.2021 20:10 ABONE OL
AK Partili Mahir Ünal paylaştı! “18 yıl önce bugün Siirt Milletvekili olarak seçildi”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 18 yıl önce ülkenin kaderini değiştiren süreçle ilgili yaptığı açıklamada, "18 yıl önce bugün Siirt Milletvekili olarak seçildi" dedi.


Twitter hesabından açıklama yapan Ünal, mesajında şunları ifade etti:

"Millet iradesini vesayet altına almaya çalışanlar, 9 Mart 2003'te siyasi tarihimizin en büyük hüsranlarından birini yaşadı.

Yüreğinde Büyük ve Güçlü Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan 18 yıl önce bugün Siirt Milletvekili olarak seçildi."

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AK Partili Mahir Ünal paylaştı! “18 yıl önce bugün Siirt Milletvekili olarak seçildi”
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