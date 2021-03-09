AnadoluJet’ten bahar kampanyası

Türk Hava Yolları'nın başarılı markası AnadoluJet, başlattığı yeni kampanya ile yolcularına yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşlarında vergiler hariç yüzde 30 indirimli uçma imkânı sunuyor.



Kampanyalı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcuların 9 - 11 Mart 2021 tarihleri arasında AnadoluJet internet sitesi mobil uygulaması üzerinden satın alacakları biletler ile 19 Mart- 6 Mayıs 2021 tarihleri arasında vergiler hariç yüzde 30 indirimli uçabilecekler.

Tüm ücret paket ve sınıflarında geçerli kampanyadan bebek yolcular kapsamı dışında olacak ve 31 Mart 2021 tarihine kadar alınan biletlerde cezasız değişiklik hakkı bulunacak