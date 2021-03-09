Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden kadına yönelik şiddet görüntülerine ilişkin açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kadına şiddet uygulayan bir kişinin görüntüleri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, olaya karıştığı tespit edilen 3 kişinin 3 Ekim 2020 tarihinde gözaltına alındığı belirtildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gökhan Özbolat isimli kişinin bir kadına şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada tekrar ortaya çıkmasının ardından açıklamada bulundu. Olayın ve görüntülerin 2020 yılı Ağustos ayına ait olduğunu açıklayan Emniyet Müdürlüğü, olaya karışan 3 şüphelinin tespit edilip 3 Ekim 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiğini açıkladı.

MAĞDUR KADININ ŞİKAYETÇİ OLMAMASI ÜZERİNE SERBEST BIRAKILDI

Yapılan araştırmada, olayın 16 Mart 2020 tarihinde meydana geldiği, Gökhan Özbolat'ın olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındığı, mağdur kadının şikayetçi olmaması üzerine de Gökhan Özbolat'ın serbest bırakıldığı öğrenildi.