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’nden kadına yönelik şiddet görüntülerine ilişkin açıklama

, 'un arkadaşı 'ın, bir kadını darbederken çekilen görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Emniyetten yapılan açıklamada "Görüntüler 2020 yılı Ağustos ayına ait olup, olaya karışan 3 şüpheli tespit edilerek haklarında adli işlem başlatılmış ve 03.10.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir" denildi.

İHA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 01:48 Son Güncelleme: 10.3.2021 01:51 ABONE OL
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden kadına yönelik şiddet görüntülerine ilişkin açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kadına şiddet uygulayan bir kişinin görüntüleri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, olaya karıştığı tespit edilen 3 kişinin 3 Ekim 2020 tarihinde gözaltına alındığı belirtildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gökhan Özbolat isimli kişinin bir kadına şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada tekrar ortaya çıkmasının ardından açıklamada bulundu. Olayın ve görüntülerin 2020 yılı Ağustos ayına ait olduğunu açıklayan Emniyet Müdürlüğü, olaya karışan 3 şüphelinin tespit edilip 3 Ekim 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiğini açıkladı.

MAĞDUR KADININ ŞİKAYETÇİ OLMAMASI ÜZERİNE SERBEST BIRAKILDI

Yapılan araştırmada, olayın 16 Mart 2020 tarihinde meydana geldiği, Gökhan Özbolat'ın olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındığı, mağdur kadının şikayetçi olmaması üzerine de Gökhan Özbolat'ın serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden kadına yönelik şiddet görüntülerine ilişkin açıklama
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